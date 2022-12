Concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Rapallo

“La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”. Così recita il protagonista in uno dei passaggi più noti del film Forrest Gump. Ed è con queste stesse parole che il Corpo Bandistico Città di Rapallo sintetizza il 2022 che si sta concludendo e che per l’Associazione ha rappresentato la rinascita. Un regalo, dopo i momenti difficili della pandemia, fatto di tanti piccoli attimi di normalità.

Domenica 18 dicembre concluderanno insieme al pubblico il loro anno musicale con il Concerto di Natale alle ore 15.30 nella Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo sempre sotto la direzione del Maestro Daniele Casazza.

Un concerto ricco di originali per banda, colonne sonore e trascrizioni di grandi autori sempre nel rispetto dell’atmosfera della Basilica che renderà le loro note ancora più coinvolgenti. La citazione iniziale non è casuale perché in programma c’è anche “The feather song”, la colonna sonora del film interpretato da Tom Hanks.

Ma non finisce qui. In occasione del concerto presenteranno in anteprima Musica per Guarire il loro libro fotografico/musicale nel quale hanno raccontato le numerosissime iniziative che hanno portato avanti nei due anni di pandemia per tenere viva la loro Associazione e onorare i suoi 177 anni di storia. Un libro per fare memoria di un periodo complicato attraverso immagini, parole, emozioni e musica.

Il Corpo Bandistico Città di Rapallo Vi aspetta numerosi per condividere gli auguri di Buon Natale, come sempre sotto il segno della buona musica e se avete ancora qualche regalo da fare potete pensare al loro libro.