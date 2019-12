Concerto di Natale alla Camera di Commercio a Genova

Concerto di Natale a Genova con Alessia Ramusino e alla chitarra Massimo Marenco.

Venerdì 6 dicembre 2019, ore 18. Camera di Commercio di Genova, Cortile d’onore. Via Garibaldi 4.

Ingresso libero

Forza e allegria sono il regalo di Alessia Ramusino, che venerdì 6 dicembre alle ore 18 apre il periodo festivo dell’Associazione 50&Più Liguria con il Concerto di Natale in programma nel Cortile d’Onore della Camera di Commercio di Genova, in via Garibaldi 4.

In una cornice d’eccezione, accompagnata dal chitarrista Massimo Marenco, la cantante genovese condurrà il pubblico in un percorso sonoro dedicato al Natale e alla rinascita, alla forza e al rispetto, alla solidarietà e alla memoria, alla cura di se stessi e degli altri, perché vale sempre la pena “custodire le cose belle per sempre”, come dice Vanessa Williams nel brano “Save the best for last”, tra i prescelti. Non mancheranno le canzoni natalizie più tradizionali, come “Last Christmas”, “Bianco Natale”, “Jingle Bell Rock”, “Jingle Bells”, “Santa Claus is Coming to Town”.

«Chiederò a tutti i presenti – annuncia l’artista – di individuare il più bel ricordo dell’anno e di custodirlo, magari raccontarlo o scriverlo, perché credo sia davvero importante salvare le cose belle della vita». Per questo la voce calda e pulita di Alessia Ramusino farà un omaggio a Judie Garland e all’ottimismo con “Over the Rainbow”, per proseguire con l’irresistibile “Smile” di Charlie Chaplin. La personalità della cantautrice verrà piano piano a galla nella sezione dedicata ai brani di sua composizione, come “Yallah”, che in arabo vuol dire forza ed è dedicata alle donne, o “Iris Fields”, che richiama uno dei suoi ricordi più belli, l’infanzia trascorsa in Iran, dove risalendo una duna di sabbia scoprì un meraviglioso prato di iris fioriti. Una magia da custodire e portarsi dietro almeno fino a Natale, con l’augurio che proprio le persone che possiedono più ricordi siano testimoni della cultura del rispetto e promotrici di una società sana.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo.