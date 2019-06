Concerti in piazza alla Spezia, arriva SPIN – Musica in città

SPIN – Musica in Città sarà l’evento principale dell’estate spezzina 2019. Il programma è stato presentato il 24 maggio durante la conferenza stampa tenutasi alla presenza del sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini. La rassegna porterà la musica nel capoluogo ligure da giugno a settembre, con vari artisti che si esibiranno nelle piazze della città.

Il calendario dei concerti

Sei gli appuntamenti previsti per l’evento: leggi qui il calendario completo

Per l’ultima data in programma, prevista per l’8 settembre con un evento “misterioso”, gli organizzatori promettono una chiusura dell’estate col botto. Per sapere di cosa si tratta dovremmo però aspettare ancora.

Eventi gratuiti nelle piazze della città

“I concerti sono gratis” ha sottolineato il sindaco, Pier Luigi Peracchini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento “per ribadire la volontà dell’amministrazione di offrire a tutti i propri cittadini e ai turisti presenti in città momenti di divertimento e di svago, selezionati, accessibili e di qualità”.

Main sponsor dell’evento Iren che, con la sua presenza, ribadisce il suo interesse per la promozione e la diffusione delle iniziative culturali e sociali nei territori in cui opera.