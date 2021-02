Con Stelle nello Sport parte la 9a edizione del Premio Fotografico “Nicali-Iren”

Al via la nona edizione del Premio Fotografico “Carlo Nicali”, intitolato alla memoria dello storico Presidente del Coni Genova, con il tradizionale sostegno di Iren Luce, Gas e Servizi.

Quasi duemilacinquecento i partecipanti tra il 2013 al 2020 per una iniziativa ideata da Stelle nello Sport per celebrare i valori del mondo dello Sport a 360 gradi. Le fotografie, infatti, inquadrano ambiti e momenti diversi della pratica sportiva: attività agonistica e promozionale-giovanile, gesti tecnici e premiazioni, attimi di gioia o delusione. Una vetrina per tanti sport.

Nel 2020 ben 338 fotografie partecipanti con il raggiungimento della cifra record di 16.730 “Mi Piace”. Tra le 20 finaliste, da sottolineare la rappresentazione di 16 discipline sportive con una forte rappresentanza delle discipline paralimpiche e special. Vittoria finale per Giulio Macchi con lo spettacolare scatto di due moto in volo, tra cui quella di Vanni Oddera, grande campione di acrobazie e di solidarietà sulle due ruote.

Si parte! Il termine per inviare scatti fotografici, di proprietà, relativi ad attività ed eventi sportivi che si svolgono in Liguria o di atleti liguri impegnati a livello nazionale e internazionale, è fissato per le ore 12 di lunedì 12 aprile 2021. All’indirizzo www.stellenellosport.com/foto/regolamento-premio/ il regolamento del Premio. Le fotografie verranno salvate e pubblicate sulla pagina Facebook “Stelle nello Sport” in un album fotografico creato ad hoc “Premio Fotografico Nicali – Iren 2021”.

Sarà possibile votare su Facebook dal 13 aprile fino alle ore 12 di lunedì 3 Maggio 2021. I 20 autori delle fotografie che avranno totalizzato il numero maggiore di click su “Mi piace” saranno premiati e costituiranno la Mostra “Stelle nello Sport” 2021. I primi tre autori delle fotografie classificate in base alle preferenze della “Giuria popolare” su Facebook riceveranno un premio speciale. La “Giuria di qualità” selezionerà 3 ulteriori foto (tra tutte quelle pervenute) i cui autori saranno premiati con uno speciale riconoscimento.

La “Giuria di qualità” sarà formata da esponenti di Stelle nello Sport, Coni Liguria e Genova, Panathlon Genova 1952, Ussi Liguria, Miur Usr Liguria, Porto Antico, Secolo XIX, Primocanale e Iren Luce Gas e Servizi.