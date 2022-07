Con i “The Royal Call – Quenn Tribute” al via l’Estate 2022 della Poli S. Nazario di Varazze

Con un applauditissimo concerto del complesso “The Royal Call – Quenn Tribute” di Genova, domenica 17 luglio è iniziata ufficialmente l’Estate 2022 della Polisportiva San Nazario di Varazze, come annunciato dal Presidente Andrea Cipollone: … «Ci eravamo lasciati due anni fa per l’arrivo del Covid 19 e, finalmente, ci ritroviamo come allora, con gli amici del “The Royal Call – Quenn Tribute”, per dare vita al nostro programma di manifestazioni, nel quale figura la classica grande e ricca lotteria che da questa sera vede la partenza.»

Il Presidente Cipollone e i suoi collaboratori hanno dato il bentornato, nell’accogliente sede, al pubblico che ha ritrovato la sospirata atmosfera dell’oasi creatasi nella Polisportiva San Nazario, dove ci i senti tutti di casa, partecipi e soddisfatti di quanto varato dall’esperto consiglio direttivo e dal gruppo volontari, che da sempre si impegnano per la riuscita delle manifestazioni.

La brochure del corposo programma dell’Estate 2022 della Polisportiva San Nazario è stato distribuito nel corso della serata del concerto inaugurativo dei “Royal Call – Quenn Tribute”. A proposito dei quali va sottolineata la bravura e l’ottimismo suscitato nel pubblico, per aver portato, e proprio nel primo appuntamento musicale 2022 della Poli, il senso vivo di un risveglio, quasi una rinascita, di quell’humus popolare che è il D.N.A. di una comunità coesa come quella del quartiere di San Nazario della “Città delle Donne”.

Auguri e complimenti al Nocchiere Cipollone e al suo fedele equipaggio.

(Testo di Mario Traversi e immagini dalla PF Città di Varazze)

