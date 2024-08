Comunità del cibo, Viale: da Regione Liguria sostegno a nostre tradizioni

“Con l’approvazione del bando da 30mila euro per la concessione di un contributo a ‘Comunità del cibo e della biodiversità agricolo e alimentare’ questa giunta regionale dimostra, ancora una volta, di sostenere e promuovere le tradizioni, i valori e le specificità della Liguria, in particolare dell’entroterra, anche in questo settore.

In tal senso, ringrazio il presidente facente funzioni e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana per l’impegno e il proficuo lavoro.

Lo scopo è quello di far aumentare la conoscenza al pubblico della qualità dei nostri prodotti e le genuine pratiche ambientali o a basso impatto, rafforzando la fliera e l’offerta turistica sostenibile.

Sarà possibile presentare le domande di finanziamento per i progetti dal 2 al 30 settembre e tutte le informazioni saranno rese disponibili, a breve, sul sito www.agriligurianet.it.

Vengono considerate spese ammissibili quelle di costituzione della Comunità del cibo, di comunicazione e promozione, di trasmissione di conoscenze su risorse di interesse alimentare e agricole. Inoltre, le azioni di promozione della filiera corta, della vendita diretta, di sistemi colturali a basso impatto ambientale o idrico, la naturale selezione delle sementi, la realizzazione di orti didattici o collettivi, le spese per la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. La procedura sarà a sportello e quindi le domande inerenti al bando saranno evase in ordine cronologico”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale della Lega Sonia Viale.