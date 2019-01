Comune di Genova: lunedì prossimo i socialisti ritornano a Palazzo Tursi

“Lunedì prossimo alle 17 il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ospiterà l’incontro ‘La politica italiana ed estera di Bettino Craxi’, organizzato dai consiglieri comunali Guido Grillo, Lorella Fontana, Mauro Avvenente e Ubaldo Santi. Modererà l’incontro il giornalista Luigi Leone”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del Comune di Genova.

Per l’occasione sono previsti interventi dell’ex deputato socialista ed ex viceministro degli Esteri Ugo Intini, Armando Siri (sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), Giuseppe Pericu (ex sindaco di Genova), Michele Denaro (ex assessore comunale ed ex consigliere regionale), Michele Fossa (ex assessore comunale e regionale), Mauro Gradi (ex segretario regionale PSI), Emanuele Guastavino (ex presidente Consiglio comunale), Arcangelo Merella (ex assessore comunale), Fabio Morchio (ex assessore comunale e regionale), Fabrizio Moro (ex consigliere comunale e regionale), Renzo Muratore (ex presidente Consiglio regionale), Renato Pezzoli (ex assessore regionale), Giuseppe Piccini (segretario regionale nuovo PSI), Cosimo Surace (ex assessore comunale).