Complice la bella giornata in tanti al mare e ai monti (forse troppi)

Sembra che non sia stato ascoltato l’appello dei vari amministratori e medici di limitarsi il più possibile a non fare assembramenti in varie parti della città.

Da domani saremo in area gialla e la speranza è quella che la situazione non degeneri.

Corso Italia, complice la bella giornata, è piena con le persone che passeggiano, per fortuna tutti con le mascherine.

Stessa situazione anche a Boccadasse dove in tanti si sono sdraiati anche in spiaggia a prendere il sole.

Al Righi e nell’entroterra in tanti hanno deciso di fare una passeggiata.

Ricordiamo che ancora per oggi siamo in zona arancione e che vanno rispettate le regole per tale zona. Poi, da domani, al termine del “coprifuoco” entreremo in zona gialla. (Precisiamo che le foto sono state fatte intorno alle 17.45 di oggi)