Come funziona la sicurezza dei siti di gioco

La protezione dei dati degli utenti e la sicurezza dei software e dei sistemi di gioco sono punti sempre più centrali nei servizi degli operatori di gioco, complice la crescente diffusione del gioco online sia sui dispositivi mobili che su desktop. Gli utenti sono sempre più sensibili alla tematica della protezione dei dati personali, dunque la legalità e la sicurezza dei siti di gioco è diventata prioritaria negli ultimi anni. Vediamo come funzionano i meccanismi di protezione nei portali di gioco.

I sistemi di protezione dei casinò online

Gli operatori di gioco utilizzano diversi metodi per prevenire truffe o problematiche per i loro utenti. Tutte le piattaforme di gioco certificate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rispondono a criteri di sicurezza estremamente elevati per la protezione dei dati sensibili degli utenti. Inoltre, visto che sui siti di gioco si verificano spesso transazioni, molti di essi utilizzano gli stessi protocolli di sicurezza usati dalle banche per proteggere gli utenti da malware e possibili attacchi hacker.

Riguardo i software di gioco, l’ADM certifica la legalità del sistema, ovvero l’imparzialità dei sistemi che regolano le giocate. I siti di gioco si avvalgono di sistemi RNG (Random Number Generation), ovvero algoritmi per la generazione di numeri casuali.

Gli operatori, inoltre, si devono assicurare che i propri utenti siano persone reali e soprattutto maggiorenni, quindi autorizzati a giocare. Per questo al momento della registrazione sui portali legali, si richiede sempre di compilare un form con i dati personali e di inviare la copia di un documento di identità che attesti la veridicità dei dati inseriti e anche la maggiore età.

Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’ADM gestisce il rilascio delle licenze di gioco per gli operatori in Italia. Per offrire i loro servizi online sul territorio italiano, i casinò nuovi devono ottenere tale licenza, che ne garantisce la legalità e la sicurezza. L’ente si occupa anche della lotta al gioco illegale, un problema che ogni anno fa perdere soldi sia allo Stato che ai giocatori, che si ritrovano vittime di truffe da parte di casinò non autorizzati. L’ADM lavora per impedire tali problematiche, e a questo scopo compila ogni anno una lista sempre aggiornata dei casinò che hanno ottenuto la licenza per operare. Sul sito dell’ADM è presente l’elenco dei casinò online sicuri 2021, in costante aggiornamento.

Con la diffusione delle piattaforme online, la protezione dei dati personali è diventata centrale nel ruolo dell’ADM e degli operatori, che collaborano per offrire un’esperienza di gioco sempre sicura e legale.