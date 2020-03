Comando provinciale di Genova: 10 denunciati per violazioni norme decreto Conte

I carabinieri del Comando provinciale di Genova oggi hanno riferito di avere denunciato 10 persone che hanno violato le disposizioni del decreto Conte per contenere l’emergenza coronavirus.

A Molassana, solo per citare alcuni casi, i militari ieri hanno sanzionato tre uomini di 24, 44 e 25 anni, perché stavano lavorando in un bar dopo le 18 e hanno proposto la sospensione dell’attività come disposto dal decreto.

In via Fereggiano, un marocchino di 31 anni è stato arrestato dopo avere derubato alcune auto in sosta ed è stato denunciato per violazione delle disposizioni.

Denunciato per violazione del decreto, ma anche per falso, un idraulico di 29 anni di Masone trovato a Campo Ligure: aveva presentato una auto certificazione dicendo di doversi spostare per lavoro, ma in realtà era andato al bar.

A Santa Margherita Ligure, invece, sono stati denunciati una donna di 62 anni e il figlio di 28 di Lodi: i due erano arrivati senza auto denunciare la propria presenza in Liguria e sono stati trovati mentre passeggiavano per le vie del centro.