CNA Imperia in tempi di Coronavirus

CNA Imperia ogni giorno cibo garantito da oltre 1 milione di attività aperte tra artigianato, agricoltura, piccola impresa, industria e distribuzione

Agire locale per ritornare a pensare globale

La situazione della filiera agroalimentare, anche secondo la ricerca pubblicata da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), restituisce l’immagine di un settore che, risente della situazione di crisi, ma ancora sotto controllo in termini di tenuta e capacità di garantire l’approvvigionamento dei mercati finali. Bisogna considerare però, che la veloce evoluzione del contesto, anche a livello internazionale, potrebbe rapidamente mutare gli scenari in cui stanno operando i settori: già rispetto alle prime settimane di crisi, la situazione complessiva è mutata in maniera anche radicale.

La progressiva chiusura del canale HoReCa, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, ad esempio, ha sottratto un canale di sbocco importantissimo per i prodotti di posizionamento alto e medio-alto (per esempio vino o formaggi) e che assorbe percentuali rilevanti dei flussi complessivi di export, e in prospettiva potrebbero poi palesarsi ulteriori difficoltà.

Nelle imprese comincia a essere problematica la carenza di manodopera, a cui si aggiungono criticità a livello di logistica e trasporti. Inoltre la paventata chiusura delle frontiere di alcuni Paesi esteri potrebbe causare problemi per l’approvvigionamento di materie prime da trasformare o di prodotti finiti per il quale il nostro Paese non è autosufficiente.

“Per garantire le forniture alimentari a 60 milioni di persone in questo periodo,”, afferma Ramon Bruno, Presidente CNA Agroalimentare della Provincia di Imperia, “quasi tutta la filiera agroalimentare è in attività con oltre un milione di imprese divise tra le 700mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari di cui il 70% sono imprese artigiane, 300 mila attività di ristorazione di cui il 15% artigiane, che con la consegna a domicilio raggiungono anche paesini sperduti fra le campagne e le montagne del nostro Paese, e con oltre 200mila punti vendita, tra ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri negozi di generi alimentari. La filiera alimentare conta complessivamente circa 3,6 milioni di addetti, con una media di 3 addetti ad azienda, a dimostrazione che anche in questo settore sono le piccole imprese che formano l’ossatura principale, un tratto saliente dell’economia italiana che riflette tradizioni e imprenditorialità diffuse nei territori.”

Malgrado le dimensioni aziendali, l’Italia è il primo produttore UE di riso, grano duro e vino, dei prodotti tipici della Dieta Mediterranea come pomodori, frutta e verdura, di olio e di olive da olio, mandorle e castagne, di salumi e formaggi conosciuti in tutto il mondo. L’Italia è leader indiscusso nella UE per la qualità alimentare con il primato delle Indicazioni Geografiche 299 specialità DOP IGP riconosciute a livello comunitario e 415 vini DOP, 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole biologiche e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari.

E continua Ramon Bruno, “Questa situazione di emergenza sanitaria, con conseguente blocco dell’economia in Italia e non solo, potrebbe però mettere in ulteriore difficoltà le micro imprese, che hanno una capacità finanziaria limitata e quindi bisognose di moneta a breve per non fallire: questo è un impegno che lo Stato deve assumere, perché se questo succedesse sarebbe anche la fine del sogno italiano che negli ultimi venti anni è stato il vero protagonista dei mercati enogastronomici mondiali, con oltre 40 miliardi di esportazioni e un indotto di turismo difficilmente quantificabile.”

“Dobbiamo agire,”, conclude, “ci vuole creatività, una strategia, una visione di insieme, unità di tutta la filiera. Su questo un aiuto potrebbe arrivare anche dalle piattaforme digitali, anche perché per i grandi eventi per il rilancio del settore come le fiere dovremo aspettare un po’ di tempo e comunque non prima del 2021.”

