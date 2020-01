Claudio Gambaro torna in diretta dal Festival di Sanremo

Con Radio Sanremo in diretta con Mestiere Musica durante il Festival della Canzone di Amadeus.

SANREMO. Dopo il successo dell’edizione 2019 ritorna MESTIERE MUSICA il programma di Radio Sanremo (che trasmette da Portosole), che dà grande spazio a chi fa o vuol fare della buona musica il proprio mestiere.

Dal 4 all’8 febbraio, quindi, ogni giorno giovani (e non solo) artisti verranno ospitati negli studi dell’emittente per dare visibilità alle loro produzioni: un’intervista radiofonica, a cura di Claudio Gambaro, sulla radio della Città della Musica, seguita in Italia e in circa 80 nazioni, con più di 400 milioni di minuti d’ascolto di media al mese, oltre al digitale terrestre.

Tutti gli artisti saranno intervistati, anche in video, per essere successivamente promossi sui principali Social Network. Radio Sanremo dunque vi aspetta e, per ogni informazione, chiamate il 351/9856685. Un’occasione da non perdere: Radio Sanremo in stretta collaborazione con Festivalnews/Daily, il quotidiano cartaceo del Festival di Sanremo che, quest’anno compie ben 30 anni.