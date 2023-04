Cittadella-Genoa 0-1, Gudmusson spinge il Grifone verso la serie A

Il Genoa vince una partita ostica giocata contro il Cittadella che si è difeso con tutte le forze per cedere ad un gran colpo di Gudmusson.

Il Grifone ha subito l’iniziativa iniziale dei padroni di casa per uscire dalla tana al ventesimo del primo tempo. I veneti cominciano a collezionare cartellini gialli in maniera preoccupante fino al ’42 del primo tempo quando Giraudo prende il secondo giallo per un intervento in ritardo su Sabelli.

Nella ripresa il Genoa in superiorità spinge forte fino al gol partita segnato da Gudmusson che sfrutta un assist di Coda per battere Kastrati e siglare l’1-0.

In contropiede il Genoa manca il raddoppio in più di un’occasione come con Dragus nel finale ma alla fine i tre punti sono rossoblù.

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare (78′ Magrassi), Giraudo; Carriero (46′ Varela), Branca (69′ Del Fabro), Vita Salvi, Perticone, Frare; Crociata; Ambrosino (46′ Donnarumma), Antonucci (77′ Maistrello). Allenatore Edoardo Gorini.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman (64′ Puscas), Criscito (64′ Dragus); Gudmundsson, Coda (84′ Sturaro). Allenatore Gilardino.

Note, ammoniti Branca (C), Giraudo (C), Vita (C), Perticone (C), Varela (C), Coda (G), Dragus (G), Donnarumma (C), Crociata (C), Badelj (G). Espulso al 42′ Giraudo (C) per doppia ammonizione.

Arbitro Federico Dionisi dell’Aquila, assistenti Scatragli di Arezzo e Moro di Schio, Marotta di Sapri quarto uomo. Al var Luca Banti di Livorno, in postazione avar Muto di Torre Annunziata.