Città Metropolitana di Genova: sabato prossimo pulizia del Centro storico

“Nell’ambito della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, Città Metropolitana di Genova aderisce all’iniziativa ‘Pulizia volontaria del Centro storico di Genova’ promossa da Mons. Nicolò Anselmi, parroco della Basilica di S. Maria delle Vigne, realizzata in collaborazione con l’associazione Terre Nuove e Amiu, aperta a tutti i cittadini.

All’evento, che si svolgerà sabato 20 alle ore 10, presenzieranno per Amiu il presidente Pietro Pongiglione e per la Città Metropolitana di Genova il consigliere delegato all’Ambiente Simone Ferrero”.

Lo hanno comunicato stamane i responsabili della Città Metropolitana di Genova.

“Nel punto di partenza – hanno aggiunto – dell’evento di pulizia del Centro storico (chiostro delle Vigne), che vedrà coinvolti anche i ragazzi del Liceo Classico Giuseppe Mazzini di Genova, a tutti i partecipanti verrà presentata l’iniziativa e sarà posizionato un pannello, definito Ecostop, che riporta un QR-Code che i partecipanti potranno inquadrare con il loro cellulare, ed essere premiati con 200 punti della app Ecoattivi, per partecipare al concorso finale.

I partecipanti, suddivisi in gruppi, si attiveranno nelle varie parti del Centro storico, per essere a loro volta testimoni presso la cittadinanza.

Con la nuova app @Ecoattivi ‘Carta della sostenibilità’, la Città Metropolitana di Genova premia, con un ricco montepremi, i cittadini che adottano comportamenti rispettosi dell’ambiente, si tratta di uno strumento smart che coinvolge tutti, soprattutto i più giovani, che vengono così a sentirsi ‘soci’ di un progetto comune e accrescono il loro senso di responsabilità verso il proprio territorio, con comportamenti sostenibili.

Ad esempio la partecipazione ad eventi tematici relativi alla tutela ambientale come questo della pulizia volontaria del centro storico, oppure il compostaggio domestico, il prestito bibliotecario, l’utilizzo degli Ecovan di Amiu, l’uso dei mezzi pubblici Amt e molto altro, tutte attività che contestualmente consentiranno agli utenti di ‘guadagnare punti’ per partecipare al concorso.

Ecoattivi è disponibile per tutti i cittadini della Città Metropolitana di Genova, attraverso la app gratuita per smartphone omonima, con cui sarà possibile, accumulando punti per ogni azione, ottenere dei biglietti virtuali per partecipare all’estrazione dei premi in palio”.