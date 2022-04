Cinema Odeon (Ge), “Animali fantastici”, film e animazione per bambini

Ogni bambino uscirà con il suo boccino d’oro personale, potrà farsi fotografare con il drago mascotte e, se vorrà, potrà salire sul tappeto delle sfide per misurarsi con un suo pari e scoprire chi conosce più formule magiche. “Animali fantastici – I segreti di Silente”, il nuovo spin-off della saga Harry Potter, sarà proiettato al cinema Odeon di corso Buenos Aires a Genova. Nei due giorni di mercoledì 13 e sabato 16 aprile 2022, sarà preceduto dall’animazione per bambini a cura di ADS culturale “Musica & Magia”, che si svolgerà dentro la sala, proprio sotto lo schermo, alle ore 15 e alle ore 18, mezz’ora prima dell’inizio della proiezione delle ore 15.30 e delle ore 18.30. Una proposta compresa nel prezzo abituale del biglietto. Biglietto: intero € 8.50; ridotto € 7.50; ridotto bambini fino a 12 anni € 6.50; acquisto on line € 7. Validi gli abbonamenti e le card Circuito.

“Animali fantastici – I segreti di Silente” di David Yates è il terzo capitolo della saga degli “Animali fantastici”, prequel della più nota saga di “Harry Potter”. Albus Silente, interpretato da Jude Law, è un giovane professore alle prese con il desiderio di sconfiggere il mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), intenzionato a prendere il controllo del mondo magico e assoggettare i babbani. Ma Silente non può attaccarlo: glielo impedisce un patto di sangue stretto in giovane età, quando il suo peggior nemico era la persona a lui più cara. Tocca dunque a magizoologo Newt Scamander (Eddie Radmayne) e alla sua squadra agire per conto di Silente: insieme al fratello Theseus, all’assistente Bunty, alla collega Lally, a Yussuf Kama e al più coraggioso dei non maghi, il pasticcere Jakob Kowalski, Newt dovrà impedire che l’inganno e il terrore abbiano la meglio nell’elezione del nuovo leader del mondo magico.

L’ADS culturale “Musica & Magia” è l’organizzatrice dell’evento Quidditch Magic Tour di Genova – www.quidditchmagictur.com

Cinema ODEON

(corso Buenos Aires 83, Genova -tel. 010 3628298)

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE

Preceduto dall’animazione per i bambini

a cura dell’animazione di ADS culturale “Musica e Magia”

Mercoledì 13 aprile 2022, ore 15.00 – 18.00

(inizio film ore 15.30 – 18.30)

Sabato 16 aprile 2022, ore 15.00 – 18.00

(inizio film ore 15.30 – 18.30)

www.circuitocinemagenova.com