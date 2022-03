Cine ritrovato a Genova, PASOLINI 100 da “Accattone” a “Salò”. I Classici restaurati in prima visione all’Ariston in vico San Matteo 14.

Cine ritrovato a Genova, PASOLINI 100 da “Accattone” a “Salò”

Tornano in sala 13 film di Pier Paolo Pasolini

Dal 15 marzo al 26 maggio 2022

Nuove edizioni restaurate dalla Cineteca di Bologna

Martedì 15 marzo

Giovedì 17 marzo

ACCATTONE (1961)

Martedì 22 marzo

Giovedì 24 marzo

MAMMA ROMA (1962)

LA RICOTTA (1963)

Martedì 29 marzo

Giovedì 31 marzo

IL VANGELO SECONDO MATTEO (1964)

Martedì 5 aprile

Giovedì 7 aprile

COMIZI D’AMORE (1964)

Martedì 12 aprile

Giovedì 14 aprile

UCCELLACCI E UCCELLINI (1966)

Martedì 19 aprile

EDIPO RE (1967)

Giovedì 21 aprile

PORCILE (1969)

Martedì 26 aprile

Giovedì 28 aprile

APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA (1970)

Martedì 3 maggio

Giovedì 5 maggio

IL DECAMERON (1971)

Martedì 10 maggio

Giovedì 12 maggio

I RACCONTI DI CANTERBURY (1972)

Martedì 17 maggio

Giovedì 19 maggio

IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE (1974)

Martedì 24 maggio

Giovedì 26 maggio

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA (1975)

Biglietto intero 8,00€ – Acquisto On Line 7€

Ridotto possessori biglietto mostra Pasolini a Palazzo Ducale 6€

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, Circuito ospita i film della rassegna “Pasolini 100” restaurati dalla Cineteca di Bologna, che li distribuisce insieme a CSC – Cineteca nazionale.

I tredici film di Pasolini si potranno vedere al cinema Ariston di vico San Matteo, a Genova, dal 15 marzo al 26 maggio 2022, ogni lunedì e ogni giovedì.

La rassegna “Pasolini 100” prende il via dall’esordio di “Accattone” nel 1961 (15 e 17 marzo), si prosegue con “Mamma Roma” e “La ricotta” (22 e 24 marzo), “Il vangelo secondo Matteo” (29 e 31 marzo), “Comizi d’amore” (5 e 7 aprile), “Uccellacci e uccellini” (12 e 14 aprile), “Edipo re” (19 aprile), “Porcile” (21 aprile), “Appunti per un’Orestiade africana” (26 e 28 aprile), “Il Decameron” (3 e 5 maggio), “I racconti di Canterbury” (10 e 12 maggio), “Il fiore delle mille e una notte” (17 e 19 maggio), per arrivare all’ultimo film del 1975, “Salò o le 120 giornate di Sodoma” (24 e 26 maggio).

Chi si presenta al cinema Ariston con il biglietto della mostra “Pier Paolo Pasolini. Non mi lascio commuovere dalle fotografie”, a Palazzo Ducale fino al 27 marzo, ha diritto al biglietto ridotto a 6 euro (anziché 8). Analogamente, chi si presenta al botteghino di Palazzo Ducale con un biglietto di “Pasolini 100”, può visitare la mostra con un biglietto ridotto a 10 euro (anziché 12).

«La forza di trovare, fin dalla prima inquadratura della sua opera prima, una propria lingua cinematografica, la sperimentazione come metodo di lavoro continuo, la necessità di rimettersi costantemente in discussione».

Così racconta il cinema di Pasolini il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli.

«Accattone – continua – sembra distare quattro decenni da Salò; in mezzo ci sono le borgate romane, la riscrittura del documentario, il Vangelo, Uccellacci, i film sulla borghesia, la reinvenzione della classicità, la Trilogia della vita… la scoperta di Sergio Citti e di Ninetto Davoli, e poi Totò, Anna Magnani e Silvana Mangano, a cui offre ruoli unici e inediti, un nuovo modo di usare la musica, luoghi che il cinema non aveva mai saputo guardare, da Matera alla Cappadocia, da Sana’a ai resti della classicità, un cinema di poesia che è anche, sempre, un cinema politico, civile, che affronta i grandi nodi della modernità.

Un cineasta condannato, insultato, imbrattato dal primo all’ultimo film, oggi unanimemente riconosciuto come l’artista che ha capito, con decenni d’anticipo, il genocidio culturale che si stava realizzando davanti al silenzio di tutti».

«Il centenario di una figura così centrale per la cultura italiana non poteva che meritare un impegno condiviso», afferma Marta Donzelli, presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. «Per questo – prosegue – sono davvero lieta della collaborazione tra CSC – Cineteca Nazionale e Cineteca di Bologna per riportare in sala, insieme, il cinema di Pier Paolo Pasolini. Un’iniziativa che parte dai restauri – ultimo, in ordine di tempo, quello di Mamma Roma realizzato dalla Cineteca Nazionale e presentato poche settimane fa al Festival di Berlino – compiuti in questi anni per sanare le ingiurie del tempo (e in molti casi della censura), riportando le opere allo splendore originale. Oggi quei film tornano sul grande schermo, pronti a essere visti, amati e discussi da una nuova generazione di spettatori»

L’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).