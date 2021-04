Il giorno di Pasqua, 4 aprile 2021, è in programma Il Giro delle Fiandre una delle cinque cosiddette “classiche monumento”, che si svolge annualmente in Belgio; ed è in ordine di calendario la prima delle grandi classiche della “Campagna del Nord”, cioè il gruppo di corse che si corrono in primavera tra Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Il giornalista Marco Ferrera in questo audio ci parla di questa corsa fantastica.