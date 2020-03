Ciangherotti: Al Covid Hospital di Albenga non ci sono stranieri ricoverati per coronavirus

Albenga. «Non ci sono stranieri tra i contagiati attualmente ricoverati al Covid Hospital di Albenga». Lo rileva il consigliere comunale e provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

«Da una mia ricerca posso sicuramente confermare che nella Piana nessuno tra gli stranieri (africani o cinesi) è stato ricoverato in ospedale ad Albenga, nonostante vivano, residenti nel territorio ingauno, ben 83 cinesi e circa 1000 africani».

Sempre da Ciangherotti arriva anche una proposta: «Odontoiatri volontari per aiutare ad eseguire i tamponi purché tutelati nelle loro funzioni. Allargo l’invito anche ai colleghi, sono pronto io per primo a mettermi a disposizione gratuitamente, per Asl2 savonese, per aiutare ad eseguire il test. Per farlo però è necessario che il medico odontoiatra venga tutelato con tutti gli accorgimenti del caso, a cominciare dai Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Servono guanti, mascherine, cuffie per capelli, camici e occhiali/ schermi inerti, per poter avere in tutta sicurezza un approccio “ravvicinato” col paziente».