Ci risiamo, mezzo pesante su Sopraelevata: occorrono con urgenza i limitatori di sagoma

“Ma adesso i Flixbus possono transitare in Sopraelevata?”.

E’ la domanda, ironica e rassegnata, di un utente genovese di fb che stasera ha pubblicato sulla pagina del gruppo “Genova contro il degrado” la foto di un pullman del marchio “Flixbus” mentre transita sulla Sopraelevata, nonostante il divieto ai mezzi di oltre 2,5 tonnellate di peso.

Lo scorso ottobre il consiglio comunale di Genova aveva approvato all’unanimità la mozione presentata da Francesca Corso (Lega) che prevede l’installazione di limitatori di sagoma per evitare l’ingresso dei mezzi pesanti sulla strada Aldo Moro, dove spesso pullman e Tir non rispettano le regole e transitano pericolosamente sulla struttura non realizzata per supportare carichi eccessivi.

Una valida e utile iniziativa, peraltro già adottata su strade e autostrade in Italia e negli altri Paesi europei.

Il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, con il via libera del consiglio comunale e il supporto tecnico dei dirigenti di Tursi, nei giorni aveva riferito che entro breve sarà finalmente pronto il “cronoprogramma” per l’installazione dei limitatori di sagoma sulla Sopraelevata.