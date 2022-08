Chitarra, danza e percussioni, Carlos Piñana, domani aria di flamenco per Agosto a Sarzana

Chitarra, danza e percussioni, Carlos Piñana, domani aria di flamenco per Agosto a Sarzana, la terza settimana del Festival Paganiniano di Carro

Chitarra, danza e percussioni, Carlos Piñana, domani aria di flamenco per Agosto a Sarzana. Agosto a Sarzana chiude i battenti con un vero e proprio spettacolo, in cui per la prima volta la musica è affiancata dalla danza!

Alle ore 21.00, per il secondo appuntamento in Sarzana, Chiostro di San Francesco, si esibirà, nel concerto dal titolo la Chitarra virtuosa, Carlos Piñana.

Carlos Piñana appartiene a una delle più importanti famiglie di Cartagena con una lunga tradizione nel mondo del flamenco. Ha vissuto e assimilato il flamenco sin dall’infanzia. Suo padre è stato il suo primo insegnante. All’età di 10 anni, ha iniziato i suoi studi di chitarra classica presso il Conservatorio Professionale di Musica di Cartagena, approfondendo contemporaneamente i dettagli della chitarra flamenca, in cui presto inizia a distinguersi. Ne sono prova i numerosi riconoscimenti ottenuti nella sua carriera professionale.

La sua attività concertistica da solista lo ha portato ad esibirsi in più di 35 paesi nel mondo. Ha partecipato come solista con diverse orchestre tra cui Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (Spagna), Lublin Philarmonic Orchestra (Polonia), Beethoven Academy Orchestra (Polonia), St. Christopher Chamber Orchestra (Lituania), Havana Chamber Orchestra (Cuba).

Ha pubblicato otto album come solista: Ha pubblicato due Flamenco Guitar Books con RGB Arte Visual e la casa editrice Piles. Ha composto, diretto ed eseguito le musiche per i balletti “Póker Flamenco”, “A Tiempo de Fuego”, “A Compás del Poeta”, “Penélope” e “El Celoso Extremeño” per la Cía. Carmen e Matilde Rubio, e la musica dello spettacolo “Romeo e Giulietta” per la Compagnia di Danza Murcia.

Nel 2018 ha ottenuto a cattedra di Professore di Chitarra Flamenco presso il Conservatorio Superiore di Musica di Murcia. Attualmente affianca la sua attività di Professore e di chitarra solista a quella di Assessore alla Cultura del Comune di Cartagena.

Per questo concerto eseguirà un programma di musiche scritte da lui, e sarà affiancato da altri tre artisti: Miguel Ángel Orengo alle percussioni, Lara Ribichini danzatrice e clapping, Paolo Monaldi clapping e percussioni. Info a info@sdclaspezia.it – 351628 1806