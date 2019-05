Chievo-Samp, Giampaolo: Vogliamo migliorarci

«È opportuno chiudere bene, abbiamo l’opportunità di sfondare il muro dei 50 punti». La Sampdoria è già matematicamente nona in campionato, ma Marco Giampaolo nella penultima conferenza stagionale chiede ai suoi di andare alla ricerca di una vittoria che manca ormai dal derby di ritorno: «Giochiamo contro una squadra, il ChievoVerona, senza più motivazioni e, a differenza dell’ultima, ci troviamo nella stessa condizione. Dobbiamo prevalere dal punto di vista tecnico».

Capocannoniere. Se è vero che l’Europa è ormai irraggiungibile, c’è chi ancora si gioca qualcosa, tra classifica cannonieri e conferme. «Gli obiettivi ora diventano personali, più che collettivi – spiega il mister -. Dobbiamo però provare a finire in bellezza. Quagliarella bomber della Serie A? Sarebbe un piccolo grande successo per tutti. Ormai mancano solo due partite e penso che Fabio possa arrivare fino in fondo, glielo auguro».

Indizi. Poi Giampaolo dà un po’ di indizi in fatto di formazione: «Ho passato la settimana a osservare la squadra, mettendomi da un punto di vista diverso rispetto al solito. Voglio capire chi ne ha ancora e chi può fare una partita seria. Rafael giocherà in porta. Tavares? Sì, probabilmente sì. Ho anche un’idea Praet come play, perché Vieira è rientrato solo oggi. Ancora qualche dubbio c’è».

Salto. Tre punti migliorerebbero ulteriormente lo score lontano da casa. «Rispetto allo scorso anno siamo migliorati in trasferta – conclude -. Non mi riferisco ai risultati, ma piuttosto alla tenuta mentale e caratteriale. Però non abbastanza per fare il salto di qualità: abbiamo capito che possiamo giocarcela e vincere con tutti, dobbiamo però cercare di capire come perdere meno».