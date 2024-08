Chiede acqua e poi ruba cellulare: 52enne straniero denunciato

Ieri sera, un 52enne senza dimora è stato denunciato dalla polizia a Genova per tentato furto aggravato.

L’uomo si è recato in un ristorante del centro storico, in piazza Invrea, dove ha chiesto un bicchiere d’acqua entrando in cucina.

Mentre una dipendente gli porgeva l’acqua, il 52enne ha approfittato del momento in cui la donna si è girata di spalle per rubare uno smartphone aziendale appoggiato sul frigo.

Tuttavia, il titolare del ristorante ha assistito alla scena, bloccando l’uomo e chiamando immediatamente la polizia.

Una volante del Commissariato San Lorenzo è giunta rapidamente sul posto e ha condotto il presunto autore del furto in Questura, procedendo anche con le verifiche riguardanti le norme sull’immigrazione, poiché l’uomo è privo di documenti di soggiorno.

Resta salva la presunzione d’innocenza.