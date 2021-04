Chiavari, Movimenti in Creuza alla scoperta del territorio

A Chiavari e dintorni il progetto “Movimenti in creuza”, un’opportunità per riscoprire sentieri e “creuze”, per sostenere le famiglie alla scoperta del territorio dalla città alla montagna.

Il Consorzio Tassano Servizi Territoriali capofila per la Liguria del Progetto Movi-menti selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – bando “Nuove Generazioni” rivolto a minori nella fascia di età 5-14 anni in collaborazione con il Centro Famiglia Tigullio, Casette Rosse e Labter Tigullio offre gratuitamente e nel rispetto dei protocolli Covid-19 escursioni per famiglie con bambini con guide professionali del Labter Tigullio.

Rimanere chiusi tra i confini del proprio Comune può rappresentare, a discapito di quel che si possa immaginare, una possibilità per rinnovate consapevolezze e per riscoprire un territorio, perché il pensiero non deve sentirsi bloccato nella dimensione “non posso”, ma deve viaggiare sulla prospettiva del “cosa posso fare ora”.

Succede in Liguria, zona arancione per il Covid, dove i partner del progetto Movi-Menti non si scoraggiano, anzi, continuano a portare avanti con i limiti imposti dalla pandemia le proprie progettualità e idee.

In cantiere per il prossimo periodo c’è un’idea molto interessante su cui si sta lavorando: spingere su esperienze all’aperto, grazie alle reti famigliari, e realizzare giornate di scoperta del territorio.

“Qui in Liguria abbiamo la fortuna di avere un territorio che spazia tra mare e montagna – Spiega Stefano Aliquò, del Consorzio Tassano Servizi Territoriali e tra i referenti di Movi-Menti in Liguria – ma quest’ultima è una realtà meno battuta rispetto ovviamente alla spiaggia. Ci sono infatti sentieri e “creuze” tutte da scoprire e vicino a casa. Cosa sono le “creuze”? Sono quelle stradine strette tra i muri, che risalgono dal mare e portano verso i borghi e le colline, che mantengono ancora oggi un irresistibile fascino.

Fare esperienze con famiglie e bambini in posti belli di montagna in Liguria è qualcosa a portata di mano e spesso sono esperienze poco note, quindi se non ci possiamo muovere tra Comuni possiamo comunque scoprire il territorio circostante e noi di Movi-menti vogliamo far vedere a bambini e famiglie cosa possono visitare…”.

Le famiglie hanno voglia di uscire di casa e fare esperienze. Le zone arancioni bloccano i passaggi Comuni e Regioni, ma in ogni Comune c’è una strada, un sentiero, una creuza che porta in posti belli e vicini a casa. Si aprono quindi nuove possibilità e l’idea è di offrire delle guide che conducano le famiglie alla riscoperta del territorio.

Sabato 17 aprile 2021, ore 15.00, Il parco di Villa Rocca a Chiavari

Domenica 18 aprile 2021, ore 14.30, ESCURSIONE AI PONTI DELLA VALLE DEL FICO

Domenica 25 aprile 2021, ore 10.00, ESCURSIONE LUNGO ANELLO DELLE GRAZIE

Sabato 8 maggio 2021, ore 10.00 ESCURSIONE A PUNTA BAFFE

Domenica 23 maggio 2021, ore 10.00 ESCURSIONE A PUNTA MANARA

Domenica 30 maggio 2021, ore 9.30 L’OASI FAUNISTICA DEL FIUME ENTELLA

Iscrizioni e informazioni al numero 335 5252434

Altre azioni e attività (Liguria e altre regioni) del Progetto Movi-menti https://percorsiconibambini.it/movi-menti/