Chiavari: Letture del bibliotecario all’Economica | Aggiornamento

Aggiornamento. Alla luce della situazione in continua evoluzione e attenendosi alle disposizioni previste, al fine di contenere il diffondersi del Corona Virus, si comunica che, la Società Economica ha disposto la sospensione dell’attività prevista per lunedì, 9 marzo, pertanto, contrariamente a quanto comunicato in precedenza non si terrà il previsto appuntamento con “Le letture del Bibliotecario” a cura di Enrico Rovegno.

Ripartono “Le letture del Bibliotecario” dopo la forzata interruzione di lunedì scorso. Enrico Rovegno, ideatore e conduttore della seguitissima rassegna letteraria, lunedì 9 marzo, riprenderà il suo “viaggio” attraverso “La difficile arte della brevità” coniugata dai diversi autori scelti per l’edizione 2020.

L’appuntamento di lunedì sarà dedicato a Julio Cortàzar, scrittore argentino, continuamente in bilico fra minuzioso realismo e allucinate invenzioni fantastiche. Autore negli anni Sessanta di un romanzo (Rayuela, in italiano “Il gioco del mondo”) da molti ritenuto uno dei capolavori della letteratura sudamericana,

Cortàzar divenne tuttavia famoso per il suo libro di racconti “Bestiario” (1951) e al genere del racconto si dedicò con particolare alacrità, soprattutto sul versante della letteratura fantastica che in Argentina ebbe tanti e tanto acclamati interpreti.

L’appuntamento come di consueto è per le ore 17.30, nella Sala Ghio Schiffini. La lettura del Bibliotecario dedicata a Roald Dahl sarà invece recuperata in data ancora da definirsi. ABov