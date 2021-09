Chiavari illumina di verde il Palazzo della Cittadella, nella giornata nazionale SLA in occasione della XIV giornata nazionale

Chiavari illumina di verde il Palazzo della Cittadella, in occasione della XIV giornata nazionale sulla SLA, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre, il comune di Chiavari illuminerà di verde l’ex tribunale di piazza Mazzini per sostenere l’AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

“Come ogni anno la nostra città partecipa ad un momento di riflessione e forte sensibilizzazione su un tema particolarmente delicato che coinvolge molti concittadini- spiega l’assessore alla sanità, Giuseppe Corticelli –

Un semplice gesto carico di significato e valore che può contribuire a dare voce ad una problematica che non è ancora largamente conosciuta e per la quale non esiste cura.

È necessario continuare a sostenere le famiglie e le strutture che si occupano dei pazienti affetti da SLA, in particolare c’è bisogno che non si fermino i finanziamenti per la ricerca scientifica”.

Inoltre, il 18 settembre, a partire dalle 10, l’AISLA allestirà un gazebo in via Martiri della Liberazione, all’angolo con piazza Matteotti, per non far cadere nel silenzio i bisogni e le necessità delle famiglie che affrontano questa malattia.