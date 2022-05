Chiavari, Elisa Bixio presenta il suo libro

Martedì 31 Maggio 2022, alle ore 18, presso la sede di Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, è in programma la presentazione del libro ‘La logica del pesce rosso’, pubblicato da Internòs Edizioni.

L’autrice, Elisa Bixio, sarà intervistata da Goffredo Feretto, editore e libraio. Introduzione a cura di Alberto Bruzzone.

L’evento è a ingresso libero ed è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid: è quindi necessario accedere con la mascherina indossata e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è obbligatoria, utilizzando la piattaforma EventBrite (al seguente link: https://bit.ly/3GhJVzn), oppure telefonando al numero 347 2502800.

In caso di rinuncia dopo la prenotazione, si raccomanda di avvisare, in modo da rendere il proprio posto nuovamente disponibile per altre persone interessate.

L’intervista con Elisa Bixio conclude il ciclo ‘Il maggio dei libri di Piazza Levante’: una serie di incontri dal vivo, presso la sede di Wylab in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, che rientra nell’ambito degli appuntamenti de ‘Il maggio dei libri’, la grande rassegna di livello nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La recensione di Goffredo Feretto. Se ‘La logica del pesce rosso’ ha visto la luce lo dobbiamo al Covid e alla lunga clausura cui siamo stati costretti. Proprio tale clausura, infatti, ha consentito all’autrice, sempre impegnata sul fronte del lavoro di imprenditrice della ristorazione e di pubblico amministratore, di trovare il tempo necessario per coltivare l’antica passione per la letteratura e, in particolare, per quella poliziesca. È nato così il bel personaggio di Anna Banti, commissario di pubblica sicurezza nel piccolo paese di Leonida.

Non domandatemi se il nome della protagonista abbia qualche riferimento con l’identico pseudonimo adottato da Lucia Lopresti, raffinata scrittrice italiana del secolo scorso. Non domandatemelo perché non lo so: potremo saperlo direttamente da Elisa Bixio nel corso della presentazione. Coprotagonista del romanzo non è soltanto il brigadiere Vassallo, efficace e simpatica ‘spalla’ della Banti, ma, soprattutto, la cittadina di mare nella quale si svolgono i fatti narrati.

Qui la gente non vuole essere disturbata nel suo tranquillo tran tran quotidiano e l’omicidio della più ricca e autorevole concittadina, la contessa Arragoni, pare più una seccatura che una tragedia. Eppure la contessa è stata al centro della vita economica e culturale del borgo e due dei suoi tre figli, l’uno affermato avvocato con la passione per il mare e l’altra notissima gallerista, sono persone a dir poco di spicco fra la popolazione del paese. E Antonio, il terzo figlio? Lui è la pecora nera della famiglia, disprezzato dai fratelli, ma amatissimo dalla madre.

Che dire ancora, senza il rischio di incorrere nell’ira dei lettori cui si è rivelato troppo, privandoli del piacere della scoperta? Assolutamente nulla, se non che Anna Banti si troverà a dover dipanare una matassa molto aggrovigliata.

Prenota il tuo posto: www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-la-logica-del-pesce-rosso-di-elisa-bixio-348731464197