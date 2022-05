Andersen OFF: dal 2 al 19 giugno a Sestri Levante

Ad affiancare la 25ª edizione dell’Andersen Festival arriva, come da tradizione, l’Andersen OFF: la manifestazione collaterale offerta dalle migliori realtà del territorio, anche questa promossa dal Comune di Sestri Levante e sostenuta nell’organizzazione da Mediaterraneo Servizi.

L’Andersen OFF, a Sestri Levante dal 2 al 19 giugno, offrirà 7 eventi sportivi, tra cui l’Andersen Baby Run, 5 mostre, 7 spettacoli per bambini e ragazzi, 3 eventi musicali, 2 spettacoli di danza, 2 spettacoli di circo, 1 spettacolo di magia, 1 laboratorio per bambini e la Festa della Solidarietà.

Tutti gli eventi dell’Andersen OFF sono a ingresso libero e gratuito.

● GLI APPUNTAMENTI CON LO SPORT, QUEST’ANNO PARTICOLARMENTE VIVACE NELL’ANDERSEN OFF, CHE DANNO ANCHE IL VIA ALLA MANIFESTAZIONE

Giovedì 2 giugno, dalle 10.15 alle 15.00 nella Baia del Silenzio si terrà la tradizionale GARA DI NUOTO CAVI E SESTRI, nata nel 1975, con partenza da Cavi Borgo e arrivo a Sestri Levante.

Domenica 5 giugno, alle 10.00, nelle vie cittadine con partenza da piazza Bo, un altro appuntamento tradizionale: l’ANDERSEN BABY RUN la gara podistica non competitiva per bambini organizzata da ASD Atletica Levante.

Domenica 12 giugno, alle 8.00, alla Banchina porto, l’Associazione “A Caladda” organizza una GARA DI PESCA AMATORIALE PER RAGAZZI 6/15 ANNI

Sabato 18 giugno, dalle 9.00 alle 12.00 al Parco Mandela, la ASD Atletica Levante aspetta i ragazzi delle scuole medie per delle PROVE DI ATLETICA

Ancora sabato 18 giugno al Parco Mandela, dalle 10.00 alle 12.00, tutti i bambini dai 6 anni che vogliono provare ad avvicinarsi alla disciplina della mtn/bmx possono provare la PUMP TRACK. E alle 16.00 si terrà la gara dimostrativa “IL RE DELLA PUMP” aperta a tutti i bambini dai 6 anni.

Sabato 18 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, si chiude al Parco Mandela con DOPPIO SPRINT di atletica a cura della ASD Atletica Levante (evento riservato ai tesserati Fidal).

● LE MOSTRE

Dal 2 al 5 giugno (9.30-11.30 e 16.00-19.00), presso la sede dell’Associazione La Caladda (in via Pilade Queirolo), si terrà una MOSTRA DI PITTURA SOGGETTIVA A SOGGETTO

Sabato 4 giugno, alle 17.00 nella Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi, verrà inaugurata – con anche una lettura animata – la mostra ALLA SCOPERTA DI… MARIO LODI con tutte le opere dei piccoli partecipanti al contest “Alla scoperta di Mario Lodi: Storia di Antenna” organizzato dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo archeologico e della città, il Sistema bibliotecario urbano e con la collaborazione di Maria Rocca, insegnante, artista ed esperta di didattica museale. Il tema di quest’anno si inserisce all’interno delle celebrazioni per il centenario di Mario Lodi, tra i più importanti pedagogisti italiani. La mostra proseguirà fino al 12 giugno (orari di apertura: 9.00-13.00 e 14.00-17.00).

Giovedì 9 giugno, alle 17.00 nella Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata, verrà inaugurata la mostra-installazione UNA STANZA TUTTA PER SÉ frutto del laboratorio Andersen condotto da Antonio Panella partendo dal tema della cura e del prendersi cura attraverso l’arte e il gioco in ospedale (affrontato nel video Una stanza tutta per sé di Fondazione Theodora). La mostra proseguirà fino al 12 giugno con i seguenti orari: 11.00-13.00 e 15.00-19.00.

Giovedì 9 giugno, alle 18.00 nella Sala Espositiva al II piano di Palazzo Fascie Rossi, verrà inaugurata la mostra CREO, SUONO, CANTO a cura della scuola media G. Descalzo – I.C. di Sestri Levante, con gli strumenti musicali creati dagli studenti con materiale di riciclo. La mostra proseguirà fino al 12 giugno con i seguenti orari: 9.00-13.00 e 14.00-17.00.

Sabato 18 giugno, alle 11.00 nella Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi, verrà inaugurata la mostra SENSOLTRE, un percorso tattile fruibile da tutti allo stesso modo attraverso l’esperienza multisensoriale, oltre la vista. Sensoltre è il primo percorso multisensoriale al buio tra quadri tattili realizzato da Informatici Senza Frontiere APS, con l’ausilio della tecnologia NFC (comunicazione in prossimità). La mostra proseguirà nella Sala Espositiva al II piano fino al 26 giugno con i seguenti orari: Lun-Ven 9.00-13.00 e 16.00-22.00 / Sab-Dom 9.00-13.00 e 17.00-22.00.

● SPETTACOLI PER BAMBINI E RAGAZZI, CON BAMBINI E RAGAZZI

Sabato 4 giugno, alle 18.00 al Parco Mandela lo spettacolo sui pattini PATTINI D’ARGENTO coinvolgerà alcune atlete di pattinaggio a cura dell’ASD Groove Skate Park.

Mercoledì 8 giugno, alle 21.00 nella Sala Agave del Convento dell’Annunziata, i ragazzi della Scuola Media G. Descalzo – Istituto Comprensivo di Sestri Levante terranno lo spettacolo CREO, SUONO, CANTO.

Giovedì 9 giugno, alle 21.00 ai Giardini Mariele Ventre andrà in scena DIMMI LA VERITÀ, esito del laboratorio annuale per adolescenti dell’Associazione Culturale ScenaMadre.

Venerdì 10 giugno, alle 18.30 ai Giardini Mariele Ventre andrà in scena ALL’INGIÙ, UN PO’ ALL’INSÙ, una fiaba inventata, narrata, illustrata e animata dai ragazzi della terza elementare di Riva Trigoso.

Venerdì 10 giugno, alle 18.30 al Teatro Conchiglia (in caso di pioggia al cinema Ariston), ci sarà PROVA D’AUTORE lo spettacolo teatrale a cura della compagnia In Scena del liceo Marconi-Delpino di Chiavari.

Domenica 12 giugno, alle 10.00 ai Giardini Mariele Ventre, un duo musicale (chitarra e flauto) alternerà la lettura di tre FIABE DAL MONDO a momenti di improvvisazione musicale con il coinvolgimento di 15 bambini.

Sabato 18 giugno, alle 18.00 ai Giardini Mariele Ventre, l’artista argentina Manshula – con uno spettacolo tra il teatro di strada e il circo – proverà a organizzare una festa e sarà una fantastica PARRANDA.

Sabato 18 giugno, alle 21.00 ai Giardini Mariele Ventre, l’Associazione Culturale Lupus in Fabula porterà in scena lo spettacolo teatrale OLIVER TWIST.

● DANZA, CIRCO E MAGIA AI GIARDINI MARIELE VENTRE

Domenica 5 giugno, alle 18.00, lo spettacolo KEEP TIME della scuola di danza Master Ballet con Nelly mostrerà tante coreografie per far entrare il pubblico nel magico mondo della danza.

Sabato 11 giugno, alle 18.00, non può mancare lo SPETTACOLO DI MAGIA COMICA con il Mago Joe, dove la magia sarà il mezzo per stimolare la creatività e la fantasia di tutto il pubblico.

Domenica 12 giugno, alle 18.00: PERICOLO CIRCENSE, lo spettacolo delle ragazze del corso di circo tenuto da Pericolo Circense di Sestri Levante.

Venerdì 17 giugno, alle 18.00, andrà in scena la compagnia junior MDA di Momas Dance Academy con ALICE, una performance danzata liberamente ispirata al celebre romanzo di Lewis Carroll.

Domenica 19 giugno, alle 18.00, sarà il momento di MIRO, IL CIRCO PIÙ PICCOLO DEL MONDO con la Compagnia dei Menditanti.

● GLI APPUNTAMENTI CON LA MUSICA

Giovedì 9 giugno, alle 18.30 al Teatro Conchiglia si terrà il CONCERTO DELL’ORCHESTRA GIRATEMPO composta da bambini e ragazzi delle classi di violino, flauto, piano e canto della scuola di musica della Società Filarmonica di Chiavari.

Venerdì 10 giugno, alle 21.00 ai Giardini Mariele Ventre, si terrà il CONCERTO DEL TRIO STRUMENTALE ELETTRICO CLASSIC 60’S SURF ARSELLE di Genova.

Domenica 12 giugno, alle 21.00 ai Giardini Mariele Ventre andrà in scena uno spettacolo di MUSICA E RACCONTI LIGURI con Stefano Quarantelli.

● IL LABORATORIO

Sabato 18 giugno, alle 18.00 in Piazza Bo, RACCONTIAMOCI A COLORI, un laboratorio creativo per famiglie tra musica e colori tenuto dall’Associazione culturale Hakuna Matata.

● Infine, sabato 11 giugno dalle 9.00 alle 20.00 in Piazza Bo e in via Asilo Maria Teresa si terrà la FESTA DELLA SOLIDARIETÀ, il tradizionale momento di festa e di incontro tra i cittadini e le associazioni di volontariato e solidarietà del territorio.

Su www.andersensestri.it il programma scaricabile dell’Andersen OFF e dell’Andersen Festival.

Consigliamo il pubblico interessato di tenersi aggiornato attraverso la consultazione del sito e delle pagine social dell’Andersen Premio e Festival per eventuali variazioni di programma e ulteriori informazioni di utilità generale.