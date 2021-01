Chiavari, denunciati per schiamazzi notturni e sanzionati per violazione norme anti Covid

La notte scorsa a Chiavari un gruppetto di giovani si è radunato in centro città e ha fatto del baccano.

I residenti hanno quindi chiesto l’intervento dei carabinieri.

Sul posto è arrivata una gazzella dell’aliquota Radiomobile e i militari, che dopo avere identificato i 5 giovani chiavaresi di età compresa tra i 18 e 20 anni e un minorenne, dopo i necessari accertamenti, li hanno denunciati in stato di libertà per “molestia o disturbo alle persone” in orario notturno.

I giovani sono stati anche sanzionati per le violazioni delle normative anti Covid, in quanto non rispettavano l’obbligo della permanenza domiciliare dalle ore 22 alle ore 5.