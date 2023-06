Chiavari, 24enne senegalese spaccia crack-eroina: arrestato dai carabinieri

Ieri a Chiavari i carabinieri, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un senegalese di 24 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Fermato per un controllo e tradito dall’ingiustificato nervosismo, l’africano è stato sottoposto a perquisizioni e trovato in possesso di 17 grammi tra crack ed eroina in parte già suddivisa in dosi per essere immesse sul mercato e la somma di 1.000 euro provento dell’illecita attività.

Droga e denaro sequestrati.