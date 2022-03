Champions League, Spandau – Pro Recco 6-11

La Pro Recco vince la sua undicesima partita consecutiva in Champions League e rimane in testa al gruppo B insieme al Marsiglia: a Berlino i campioni d’Europa si impongono per 6-11 sullo Spandau.

Centroboa sugli scudi in avvio di gara: la apre Hallock ben servito da Zalanki, pareggia subito Nikolaidis. Il sorpasso biancoceleste arriva a due minuti dalla sirena con Cannella bravo a capitalizzare la prima superiorità per il vantaggio che la Pro Recco non mollerà più fino al termine della partita. Il diagonale di Velotto da posizione 1 e il rigore di Younger a 10 secondi dalla fine del tempo portano i ragazzi di Sukno sull’1-4.

Un altro penalty in favore dei biancocelesti inaugura il secondo quarto: questa volta lo trasforma Di Fulvio. La difesa dei campioni d’Europa funziona bene, ci deve pensare un bolide di Strezelezkij a buttare giù il muro eretto da Del Lungo, superato sopra la testa. Un altro missile, quello del capocannoniere della Champions, Zalanki, ripristina il +4 con un tiro imparabile per Baksa da posizione 2: al cambio campo si va così sul 2-6.

Ivovic e poi Cannella, in situazione di doppia superiorità, mandano i ragazzi di Sukno sul 2-8 a metà del terzo tempo. Reti che lo Spandau annulla con l’alzo e tiro Strelezkij e il tocco al volo di Cuk sul palo, in superiorità, per il 4-8. Il gran lavoro dei centri biancocelesti viene premiato dalla giocata di Loncar che manda nel pozzetto Pericas e sigla il comodo +5. Divario che aumenta a sette secondi dalla sirena con l’alzo e tiro meraviglioso di Di Fulvio che si spegne sotto la traversa (4-10).

Nel quarto tempo lo Spandau prova a riavvicinare la Pro Recco con Kholod che non lascia scampo a Del Lungo in superiorità, uomo in più che sfrutta anche Di Fulvio (tre gol per lui stasera) per il 5-11 a poco più di due minuti dall’ultima sirena.

“Contento della prestazione – le parole di Sukno – la squadra ha giocato una ottima partita difensivamente, con Del Lungo che ha parato tutto quello che si poteva. Davanti abbiamo fatto abbastanza bene. Adesso avremo ancora due gare prima della sfida decisiva con il Marsiglia: ci giocheremo con loro il primo posto nel girone, non cambia molto, ma noi vogliamo sempre vincere”.

Spandau 04: Baksa, Nikolaidis 1, Bozic, Cuk 1, Tkac, Jungling, Strelezkij 2, Dedovic, Stamm, Kholod 1, Restovic 1, Pericas, Vernet Schweimer. All. Petar Kovacevic.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 3 (1 rig.), Zalanki 1, Figlioli, Younger 1 (rig.), Cannella 2, Presciutti, Echenique, Ivovic 1, Velotto 1, Loncar 1, Hallock 1, Negri. All. Sandro Sukno

Arbitri: Ivanovski (Montenegro) e Bouchez (Francia)

Parziali: 1-4, 1-2, 2-4, 2-1. Usciti per limite di falli Pericas (S) nel III tempo e Jungling (S) nel IV tempo. Superiorità numeriche: Spandau 2/10 , Pro Recco 4/10 + 2 rigori.