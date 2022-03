Calcio – Magrazzurri imbattuto a Sarzana

Santo Stefano Magra – Faranno anche pensare i due rigori con cui un Antonelli impeccabile dal dischetto porta al pareggio un Magrazzurri che, a metà o poco più del match, pareva già soggiogato dalla Tarros Sarzanese…comunque allo stesso tempo premiano la testardaggine d’un Magrazzurri mai arresosi e sigillano adeguatamente con 4 gol quella che, al “Miro Luperi”, è stata una bella partita fra due squadre apparse in forma.

Sintetica cronaca. Dopo buon avvio ospite, padroni di casa in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Ortelli, raddoppio di Casciari di testa su azione di corner, a seguire gran “forcing” dei santostefanesi che porta al doppio penalty trasformato appunto nell’ultima dozzina di minuti da Jacopo Antonelli: il pari non riporta gli azzurri in “zona-playoff”, ma li tiene in corsa alla stregua, avendo tutte le squadre davanti a loro giocato almeno una partita in più (se non due).

A proposito questa l’odierna classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure giunto alla 25.a giornata; Golfo Pro Recco punti 50, Forza e Coraggio 47, Sammargheritese 45, Follo San Martino 40, Don Bosco Spezia 39, Magra Azzurri 35, Marassi 1965 e Bogliasco 33, Tarros Sarzanese 31, Levanto 29, Little James 26, Real Fieschi 21, Goliardicapolis 20, Colli Ortonovo 17, Valdivara 5 Terre 8.

Tabellino.

TARROS SARZANESE – MAGRAZZURRI 2 – 2

MARCATORI: Ortelli su rig. al 25’, Casciari al 48’, Antonelli su rig. all’ 82’ e 92’.

TARROS SARZANESE: Stano, Lucchi, Casciari; Chiappini, Marrani, Neri (76’ Caleo); Bonamino, Ortelli, Matteucci (70’ Marianelli); Sturlese (70’ Maggiani) e Deidda (83’ Larcombe). All. Fanan.

MAGRAZZURRI: Fialdini, Capetta (55’ Mazzantini), Casassa (38’ Montani); Cerri, Forieri, Antonelli D.; Cariati (87’ Macchioni), Giannarelli (38’ Antonelli J.), Cantoni; Santunione e Folegnani. All. Paolini.

ARBITRO: Raggi, assistenti Caggiano e Spinetta, della Spezia.

Nella foto, un momento dell’incontro, col Magrazzurri all’offensiva