Lo ha annunciato questa sera Amadeus, al Tg1

Cesare Cremonini sarà presente Festival di Sanremo 2022 in qualità di super-ospite.

A confermare la presenza del cantautore e musicista bolognese è stato lo stesso direttore artistico e conduttore Amadeus durante l’edizione serale di questa sera del Tg1.

Per Cremonini, sarà la prima volta in assoluto al Festival della Canzone Italiana.

Il cantautore, infatti, non ha mai preso parte alla kermesse sanremese, né come ospite, né come cantante in gara.