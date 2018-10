Certosa e disservizi Amt, ore 21.23 di ieri: 28′ di attesa più viaggio per tornare a casa

“Fermata degli autobus di Certosa direzione Pontedecimo. Ieri sera alle ore 21.23 non mezzanotte e mezza. Questa è l’attesa per chi deve andare a Pontedecimo. Sarebbe interessante che qualcuno ci scrivesse anche la sua esperienza con i treni, perché a quell’ora le frequenze devono essere davvero scarse in valpolcevera, alla faccia di chi continua ad incentivare il trasporto pubblico. È inutile che ci continuano a dire quanto sono bravi e quanto si stanno impegnando, noi vogliamo risposte concrete e soluzioni per vivere dignitosamente la nostra vita. Non siamo più disposti a sopportare in silenzio tutto questo”

E’ il testo dell’appello pubblicato ieri su Facebook dai cittadini della Val Polcevera appartenenti al gruppo “Oltre il ponte c’è” che lunedì scorso hanno organizzato la manifestazione apartitica tra Caricamento, De Ferrari e la Prefettura.