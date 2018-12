Centro storico, senegalese vende dosi di crack in via Prè: arrestato dai carabinieri

Ieri, in via di Prè, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti nel Centro storico genovese, i Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena insieme ai colleghi del 6° BTG Toscana, hanno arrestato un giovane senegalese , in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e mai rimpatriato.

Lo straniero è stato sorpreso a cedere una dose di stupefacente del tipo “crack” in cambio di 20 euro a un acquirente occasionale.

Successivamente perquisito, l’africano è stato trovato in possesso di un’ulteriore somma di denaro, ritenuto provento dell’attività illecita.