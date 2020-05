Centro storico: controllate 38 persone, un arresto

Nel pomeriggio di ieri agenti del Commissariato Centro, insieme ai colleghi della Questura, del VI Reparto Mobile, del R.P.C. Liguria hanno monitorato i “caruggi” tra via della Maddalena e Sottoripa passando da vico delle Vigne, vico Mele e via S. Luca.

Durante l’attività sono state controllate 38 persone. In particolare, i poliziotti hanno arrestato un 36enne tunisino che, a spasso lungo via Canneto il Lungo, durante il controllo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova per violazione di domicilio secondo cui dovrà scontare 4 mesi di carcere.

Inoltre, è stato denunciato per ricettazione un 36enne ecuadoriano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e trovato in possesso di 15 scatolette di tonno, probabile bottino di un furto, di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Infine, in piazza Fossatello i poliziotti hanno denunciato un cittadino del Gambia 22enne poiché irregolare sul territorio, e segnalato amministrativamente un 27enne genovese trovato in possesso di sostanza stupefacente ad uso personale.