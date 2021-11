Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona, postare una foto con le Winks, partecipare ad una maratona virtuale e donare una rosa

Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona, comprendere le principali tecniche di difesa personale.

Per donne (e uomini) ci sono tanti modi per dire definitivamente no alla violenza contro le donne in questi giorni nei Centri Commerciali di Coop Liguria nel Ponente ligure.

A Savona al Centro Commerciale Il Gabbiano per tutta la settimana si può partecipare all’iniziativa Volavia in collaborazione con le Winx. Grandi e piccine possono scattare selfie e foto con le immagini delle famose fate adolescenti e postarle con l’hashtag #unitevinciamo.

C’è chi invece sta già correndo la maratona virtuale, scaricando l’applicazione PACER, per raggiungere i 10.000 chilometri: itinerari diversi che convergono sullo stesso percorso fino a raggiungere l’obiettivo di 10.000 km dando la dimostrazione che ogni traguardo si può raggiungere tutti insieme Giovedì 25 novembre alle visitatrici del Gabbiano sarà donata una spilla.

E dalle 16 alle 18.30 si potrà assistere ad una dimostrazione di tecniche di difesa personale organizzata in collaborazione con FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Sarà presente la docente nazionale di MGA (metodo globale di autodifesa) Stefania Bavoso.

Ad Albenga al Centro Commerciale Le Serre le “ali della libertà” di Volavia sono state disegnate già da alcuni giorni dall’associazione Torchio e Pennello ai due ingressi del centro.

Giovedì 25 novembre per tutto il giorno esibizioni della scuola di Bushido di Albenga con Paolo Panero e Gianluigi Sciutto: alle ore 17 appuntamento con un focus sulle tecniche di difesa personale e una serie di consigli alla gestione emozionale nei momenti critici.

Nel corso del pomeriggio alle clienti sarà donata una rosa. E alle dipendenti dei negozi una spilla.

Tutte le iniziative nei due Centri Commerciali di Savona e Albenga sono promosse a sostegno dall’associazione Hands Off Women (HOW), una Onlus che nasce da una rete informale di donne ed Associazioni, promotrice del Network on line HOW – acronimo che sottintende come trovare una soluzione globale, a livello internazionale, per le violenze contro le donne.