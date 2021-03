Sono cento giorni insieme alla Divina Commedia e agli attori che hanno fatto la storia del teatro italiano.

Prende il via il 25 marzo 2021 Cento giorni con Dante. Grandi interpreti per la Divina Commedia, progetto promosso da Rai Radio 3 e dal Teatro Nazionale di Genova in occasione delle celebrazioni dantesche.

Con la direzione di Davide Livermore, sono state recuperate dagli archivi del Teatro, le registrazioni audio dei reading effettuati a Genova tra il 1984 e il 1986 nel corso di un’iniziativa che per la prima volta proponeva in teatro la lettura integrale della Divina Commedia, affidando i singoli canti ad attori come Arnoldo Foà, Aroldo Tieri, Eros Pagni, Ferruccio De Ceresa, Ugo Maria Morosi, Roberto Herlitzka, Gabriele Lavia, Mariano Rigillo, Massimo De Francovich, Giuseppe Pambieri, Tino Carraro, Paolo Poli, Giulio Bosetti e molti altri.

Inizia il 25 marzo Rai Radio 3 pubblicherà sul proprio sito, giorno per giorno, i singoli canti sotto forma di podcast, proponendone inoltre degli estratti nel corso delle trasmissioni. I link ai podcast saranno condivisi anche sul sito e i social del Teatro Nazionale di Genova.

Nata da un’idea di Carlo Repetti, che negli anni Ottanta aveva già un ruolo di rilievo tra i collaboratori dello storico direttore Ivo Chiesa, l’imponente Lectura Dantis del Teatro di Genova, articolata su tre cicli di incontri – curati dal regista Paolo Giuranna e dal dantista Franco Croce Bermondi – inaugurò la pratica dei reading teatrali, all’epoca non ancora diffusa in Italia, ed ebbe un eccezionale successo di pubblico.

C’è tanto teatro nella Divina Commedia, se si pensa al continuo rapporto dialogico tra Dante, Virgilio e le mille figure che incrociano. Non a caso i brani e i personaggi più celebri sono stati portati sul palco dagli attori di ogni generazione. Ma la lettura integrale del poema offre nuovi percorsi: da un lato fa emergere il personaggio Dante, ora partecipe e commosso, ora sdegnoso e distaccato; dall’altro ci restituisce tutta intera l’umanità così come il Sommo Poeta l’aveva descritta, il meschino dentro l’orrore, il riso cupo dentro la lucida condanna, la storia del male alta e bassa.

Cento giorni con Dante offre oggi agli ascoltatori una straordinaria occasione: fare, contemporaneamente, un viaggio nell’opera dantesca e nel teatro italiano, attraverso le voci di attori che hanno lasciato un segno indelebile sulle nostre scene.

Ecco il programma delle letture. I podcast dei singoli canti saranno pubblicati giorno per giorno a partire dal 25 marzo 2021 e per i 100 giorni successivi. ABov