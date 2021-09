Celebrazioni centenario della nascita di Aldo Gastaldi detto Bisagno

Oggi e domani due giornate di celebrazioni a cura della Diocesi di Genova per il Centenario della nascita di Aldo Gastaldi “Bisagno” Servo di Dio e Primo Partigiano d’Italia, il celebre comandante delle milizie antinazifasciste per la Liberazione, cattolico ligure morto appena finita la guerra in circostanze non mai ben chiarite.

Gli eventi sono organizzati con la collaborazione di Postulazione della Causa di Canonizzazione, Serra Club Genova e Comitato Aldo Gastaldi “Bisagno”

Questa sera alle ore 20:45 presso il Cineclub Nickelodeon in Via della Consolazione 5r, proiezione del film documentario “Bisagno” di Marco Gandolfo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domani, domenica 19, alle ore 10, svelamento della targa commemorativa con ritrovo presso la Chiesa di Santa Maria di Granarolo sita in Salita Granarolo 87. intervengono Monsignor Marco Tasca Arcivescovo di Genova, il Sindaco Marco Bucci e Michele Colnaghi Presidente Municipio Centro Ovest.

Alle ore 18:30 celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Marco Tasca presso la Cattedrale di San Lorenzo. Marcello Di Meglio