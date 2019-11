Casino online sicuri ecco come identificarli e districarsi tra i tanti della rete

La domanda più frequente tra chi si cimenta nei giochi da casino, soprattutto online, è se esistono veramente dei casino online sicuri e come fare per identificarli visto che il tema sicurezza sta diventando molto sentito soprattutto nel comparto online e nella vita in generale, vediamo quindi cosa si intende per casino online sicuro e come trovarli.

I casino online sicuri sono solo quelli con regolare licenza.

Prima di immergersi nel mondo dei casino online in generale e quindi spulciare tra i casino online sicuri della rete è bene sapere che per svolgere l’attività di raccolta di gioco a distanza in Italia bisogna essere muniti di una licenza AAMS rilasciata dai Monopoli di Stato. Per rendere i casino online sicuri al 100% nel 2011 si è resa necessaria una regolamentazione del settore ed istituire l’obbligo di dotarsi di licenza per poter operare. Questo si è reso necessario perché erano davvero tanti i casino online stranieri che cercavano, ma lo fanno tutt’ora, di operare in Italia e sui quali non c’era nessuna possibilità di controllo ed ecco perché non potevano essere considerati casino online sicuri. Quindi come regola di base per essere certi di giocare su casino online sicuri è quella di scegliere tra tutti questi siti di gioco quelli con regolare licenza AAMS. Per poter ottenere la licenza e quindi essere catalogati come casino online sicuri le diverse piattaforme di gioco devono passare dei test e soddisfare una serie di requisiti specifici oltre che dover certificare ogni gioco proposto così da garantirne il coretto funzionamento e massima trasparenza nei confronti dei giocatori. Tutti i casino online AAMS sono collegati ad un server centrale che monitora ogni aspetto soprattutto quelli legati alla questione sicurezza come le transazioni finanziarie o le singole mani di gioco. Per chi non è molto inserito in questo mondo, relativamente nuovo ed in continua evoluzione, non è facile capire come identificare subito i casino online sicuri con licenza ecco perché ora vediamo insieme come è possibile farlo.

Come troviamo i casino online sicuri in rete?

Per trovare i casino online sicuri abbiamo detto che ci dobbiamo affidare a casino marchiati AAMS e che quindi devono seguire una rigida regolamentazione che tra le altre cose le impone di esporre loghi e disclaimer specifici così da essere appunto facilmente riconoscibili. Per prima cosa i casino online sicuri devono sempre esporre il logo di AAMS ed il numero di concessione così da poter verificare sul sito dei Monopoli la regolarità della licenza. Oltre a questi loghi i casino online sicuri mettono sempre ben in evidenza il simbolo del gioco vietato ai minori d’età oltre che disclaimer che il gioco può creare dipendenza patologica. Tutti questi simboli e avvisi non sono presenti sui casino online stranieri e quindi grazie a queste piccole nozioni ora anche i meno esperti sanno come riconoscere i casino online sicuri da quelli che invece possono nascondere imbrogli e truffe. Ormai il livello di sicurezza raggiunto dai casino online è talmente alto che la maggior parte di appassionati di giochi da casino si cimenta online e non più nei veri casino tanto che quest’ultimi si sono dovuti reinventare anche in altri ambiti come ad esempio con spettacoli teatrali a Sanremo per fare un esempio di casino che tocca da vicino l’economia ligure. In aiuto degli appassionati per facilitarne la propria scelta arrivano in rete molti siti specializzati in casino online sicuri i quali ne mettono a nudo pregi e difetti così da rendere ancora più semplice e rapida la scelta mettendo in guardia da quali sono i casino stranieri da evitare.