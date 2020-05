Casello Genova Est riaperto stamane, ma raccordo A7-A12 chiuso direzione Levante

E’ stato riaperto alle 6 d oggi il casello autostradale di Genova Est, chiuso in entrata e uscita da giovedi’ sera per i monitoraggi e i conseguenti lavori di ripristino della galleria Campursone II.

Il casello doveva riaprire lunedì, ma poi c’è stato un ritardo.

“Autostrade per l’Italia ringrazia gli automobilisti e la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per i disagi di questi giorni” hanno spiegato i responsabili di Aspi.

Resta, invece, chiuso il raccordo A7-A12 per chi proviene da Milano ed e’ diretto a levante: il percorso alternativo prevede l’uscita a Genova Ovest e l’entrata allo stesso casello per imboccare il bivio verso Livorno.

Intanto, ieri l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, dopo un incontro con il governatore Giovanni Toti, ha assicurato che lunedi’ prossimo verra’ presentato in Regione Liguria un piano che prevede la chiusura della maggior parte dei cantieri sulle tratte liguri entro fine giugno e una revisione dei pedaggi con gratuita’ per residenti e turisti per il periodo in cui dovranno convivere con i lavori.