Caruggi, operazione alto impatto: stranieri espulsi e droga sequestrata

Due arresti, due espulsioni di stranieri, 18 denunce e droga sequestrata.

E’ il risultato della nuova operazione ad “alto impatto” condotta ieri dalle Forze dell’ordine nel Centro storico di Genova, con il coordinamento della Questura e della Prefettura.

Nel complesso, hanno partecipato 210 agenti e carabinieri e sei ispettori dell’Asl 3 Genovese.

L’attività interforze, hanno spiegato dalla Prefettura, ha permesso “di effettuare mirati controlli ai fini del contrasto di fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, presenza di cittadini stranieri irregolari. Sono stati poi svolti specifici interventi di controllo presso gli esercizi commerciali ed elevate sanzioni”.

Sono state 703 le persone identificate, in maggior parte stranieri, e 22 gli esercizi pubblici controllati.

Complessivamente sono state elevate 33 sanzioni per violazioni della normativa in materia alimentare, tutela del lavoro e tutela dei consumatori per un ammontare di quasi 70.000 euro.

Sequestrati anche 51,93 grammi di hashish e 8 grammi tra cocaina, marijuana ed eroina.

“La capillare azione – hanno aggiunto dalla Prefettura – messa in campo dalle Forze dell’ordine, già sperimentata nei mesi scorsi con servizi ad ‘alto impatto’ effettuati nel Centro storico e in altri quartieri di Genova mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell’area metropolitana”.

La Prefetta di Genova Cinzia Torraco ha espresso alla Questora Silvia Burdese e ai comandanti delle altre Forze dell’ordine l’apprezzamento per l’attività svolta.