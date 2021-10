Carrarese-Entella 1-1, Volpe: Ripartire dalla reazione allo svantaggio

Nel momento di maggior difficoltà, dopo il gol subito, sarebbe stato facile disunirsi e forse la nota maggiormente positiva che lascia il match di oggi è proprio la reazione messa in campo dagli uomini di Mister Volpe.

Mi dispiace perché i ragazzi hanno fatto una buona partita – commenta il tecnico biancoceleste – non ci siamo accontentati del pareggio e abbiamo provato a vincerla in tutti i modi. Peccato. Dobbiamo partire da questo atteggiamento per invertire il trend di questo campionato che non è partito nel migliore dei modi.

È una squadra che si allena bene, siamo in un momento di difficoltà, continuiamo a perdere pezzi. Il calcio è questo, cerchiamo di ripartire più forte di prima.

Sull’infortunio di Silvestre: siamo ridotti all’osso da inizio campionato, speriamo di recuperare calciatori il prima possibile. Abbiamo dei giocatori giovani su cui puntiamo molto, ho massima fiducia in tutto il mio gruppo.