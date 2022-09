Carlo Felice, la ripresa delle attività

Venerdi 9 settembre il Teatro Carlo Felice ha presentato in conferenza stampa la stagione d’opera e di concerti 2022-2023: parole chiave “qualità e comunicazione” a livello nazionale e internazionale, con il supporto della continuazione del partenariato con Rai Cultura, Rai 5 e RaiRadio3, nonchè con il patrocinio di Rai Liguria.

Come sottolineato dal direttore artistico Pierangelo Conte e dal sovrintendente Claudio Orazi, si continua a perseguire gli ambiziosi e realizzabili obiettivi di presenza sul territorio cittadino, nazionale, internazionale, anche mediante la cura impiegata nella formazione del personale tecnico ed artistico, nonchè ( come sottolinea l’assessore Mario Mascia ) l’obiettivo di sistematicità della cultura.

Si comincia con una trasferta di prestigio: dal 22 al 24 settembre un tour internazionale vedrà orchestra, coro, tecnici ed amministrativi del teatro genovese coinvolti nella rappresentazione della TRAVIATA alla Royal Opera House di Muscat in Oman.

Le coreografie saranno di Antonio Gades (tra i protagonisti di luglio al Festival di Nervi), mentre il tenore Placido Domingo canterà nella prima recita, diretta da Giampaolo Bisanti: le successive due recite saranno dirette dallo stesso Domingo.

Si apre così una collaborazione di rilievo destinata a continuare nel tempo per vedere ancora il nostro teatro lirico protagonista a Muscat.

Questo è il Teatro: saperi antichi che si rinnovano con nuove tecniche. E Il cartellone della nuova stagione genovese è quanto mai interessante. Venerdi 30 settembre si comincia con il concerto inaugurale diretto dal Maestro Minasi con musiche di Mozart, Manzoni, Strauss.

La stagione sinfonica prosegue fino a giugno con diciotto concerti, di cui quattro dedicati a Mozart mentre altri quattro proseguono il ciclo Novecenti.

Decisamente invitante la programmazione delle otto opere liriche ( piena di sorprese, soprattutto per quanto riguarda l’incantevole Norma…): si comincia con la prima rappresentazione in Italia di “Bèatrice et Bènèdict”, opera comica romantica ottocentesca in due atti di Hector Berlioz, maestro concertatore e direttore Donato Renzetti, per finire a giugno con Don Pasquale diretto dal maestro Ciampa. ELI/P.

Maggiori dettagli sul sito del Teatro www.operacarlofelicegenova.it.