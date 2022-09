Carlo Ancelotti è l’Imperatore del calcio contemporaneo, il Re dei Record

Carlo Ancelotti è stato proclamato l’Imperatore del Calcio, dopo la sua ultima vittoria di Liga e Champions con il Real Madrid, che ha stracciato via ogni record finora stabilito. Un grande allenatore che merita di puntare sulla scommessa sportiva online.

Quando Ancelotti era calciatore già poteva vantare numerosi trofei vinti, la Liga con il Real del 2022 si aggiunge agli scudetti vinti in Italia, Francia, Inghilterra e Germania, ecco spiegato il motivo del suo record dei record: Carlo è l’unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto nei principali campionati europei, ben 5 differenti. Ma non finisce qui, perché il palmares è infinito.

Palmares da calciatore di Carlo Ancelotti

Prima di entrare a far parte del Milan dei record, Ancelotti ha giocato nella Roma dove ha vinto 4 Coppa Italia e 1 scudetto nel 1983. Arrivato nel Milan ha vinto 2 Scudetti nel 1988 e nel 1992, più 1 Supercoppa Italiana nel 1988.

Nel 1989 e nel 1990, Ancelotti da calciatore con il Milan ha vinto anche 2 Champions League (Coppa dei Campioni) e 2 Supercoppa UEFA. In questi 2 anni nel Milan ha vinto anche 2 Coppe Intercontinentali.

Con il Real Madrid e con il Milan da allenatore

Non è un caso se il Real Madrid è sempre quotato come favorito, perché è con questa squadra che Ancelotti raggiunge l'apice del suo successo, con la vittoria della sua quarta Champions League da allenatore e del quinto campionato europeo in altrettante Nazioni diverse.

Con il Real Madrid Ancelotti ha vinto 2 Champions, la prima nel 2014 (insieme alla Coppa di Spagna) e l’ultima nel 2022, così come con il Milan nel 2003 e nel 2007: totale 4 Champions. Questo significa che attualmente è l’allenatore ad aver vinto più Champions League in assoluto.

Nel 2022 ha vinto anche la Supercoppa di Spagna. Negli stessi anni delle vittorie Champions ha trionfato anche in Supercoppa UEFA centrando un altro poker: 2003 e 2007 con i Diavoli, 2014 e 2022 con i Blancos.

Nel 2004 ha vinto il campionato di Serie A con i Rossoneri e anche la Supercoppa Italiana. Nel 2003, sempre alla guida del Milan ha vinto la Coppa Italia.

Gli altri successi di Ancelotti in Francia, Germania e Inghilterra

Fra i 5 Paesi dove Ancelotti ha trionfato ci sono grandissime squadre di calcio, come il Chelsea, con il quale ha vinto nel 2010 la Premier League e la Coppa d’Inghilterra, nel 2009 ha vinto la Community Shield.

Nel 2013 ha vinto il campionato francese alla guida del Paris Saint Germain, nel 2016 e nel 2017 ha vinto due Supercoppa di Germania con il Bayern Monaco, nel 2017 Carletto ha vinto il campionato di Bundesliga, sempre alla guida del Bayern.

Nel 2007 ha vinto la Coppa del Mondo per Club con il Milan e nel 2014 ha trionfato con il Real. Alla luce del suo palmares immenso che continua ancora con tantissimi trofei non citati, Carlo Ancelotti è considerato il miglior allenatore contemporaneo e il più vincente in assoluto.