Carige: oggi è il giorno della verità

Quello di oggi per Banca Carige, sarà il giorno della verità.

Il CdA ha convocato un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per oggi alle 10.30, presso il Tower Genova Airport – Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 44, Genova.

Sarà uno dei commissari straordinari di Carige a presiedere l’assemblea degli azionisti cruciale per il futuro dell’istituto ligure Molto probabilmente l’assemblea verrà fatta presidere da un commissario indicato a gennaio da Banca d’Italia in aggiunta a Pietro Modiano e Fabio Innocenzi che già erano amministratori della banca dal settembre precedente.

I temi sono piuttosto caldi ed il primo senz’altro è la richiesta delll’aumento di capitale per un importo di complessivi Euro 700.000.000,00, “comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 700.000.000.000 di nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,001 per azione”.

Ancora incerta la presenza di Vittorio Malacalza e dei due figli Davide e Mattia.

