Carige, il 20 settembre assemblea straordinaria azionisti

Banca Carige, in seguito all’autorizzazione rilasciata da parte della Banca Centrale Europea, ha convocato un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, presso il Tower Genova Airport – Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 44, Genova, venerdì 20 settembre 2019 alle ore 10.30, per deliberare un ordine del giorno che prevede la proposta di:

Aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per un importo di complessivi Euro 700.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 700.000.000.000 (settecentomiliardi) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,001 per azione, da offrire in sottoscrizione con, una prima tranche, destinata allo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, da liberarsi mediante compensazione con il credito derivante dalle obbligazioni subordinate denominate “Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II” dallo stesso possedute per un importo nominale corrispondente; una seconda tranche destinata a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; una terza tranche destinata agli azionisti della Società ed una quarta tranche destinata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Di emettere 21.250.000.000 di “Warrant Banca Carige S.p.A. 2020-2022” da assegnare gratuitamente agli azionisti che abbiano sottoscritto a assegnare gratuitamente agli azionisti che abbiano sottoscritto le azioni emesse a valere sulla Terza Tranche, nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni ordinarie sottoscritte ed emesse; con ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 21.250.000,00, oltre a eventuale sovrapprezzo, a servizio dell’esercizio dei warrant, mediante emissione, anche in una o più volte, di massime n. 21.250.000.000 (ventunomiliardiduecentocinquantamilioni) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant e approvazione del relativo regolamento;

– Modifiche conseguenti dell’art. 5 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

La relativa documentazione assembleare verrà messa a disposizione nei termini e con le modalità di cui alla normativa applicabile presso la sede sociale di Banca Carige, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee.

Si rammenta inoltre che lo Schema Volontario di Intervento del FITD (“SVI”) sta mettendo a punto criteri e meccanismi per riconoscere, a conclusione dell’operazione, 3 azioni gratuite per un controvalore pari a Euro 10 milioni a favore di azionisti attuali a fronte di partecipazioni azionarie inferiori a una certa soglia.