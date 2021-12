Carasco, capolinea Amt spostato al centro commerciale I Leudi

Oggi 24 dicembre il capolinea Amt di Carasco si trasferisce al centro commerciale I Leudi.

Il capolinea Amt di Carasco delle linee 713 e 731 venerdì 24 dicembre, verrà spostato nel parcheggio del centro commerciale I Leudi ingresso principale. (Vedi foto)

La linea 713 effettuerà il seguente percorso: Rostio – Chiavari FS – Caperana – Carasco centro – rotatoria SP 586 – Carasco centro – capolinea centro commerciale.

Ritorno: parcheggio centro commerciale – Carasco centro – Rotatoria SP 586 – Carasco centro – Caperana – Piazza Roma – Chiavari FS – Rostio.

La linea 731 manterrà il percorso: Chiavari – Lavagna – San Salvatore – Graveglia – Via Casali dove svolterà per il parcheggio del centro commerciale senza transitare dal centro di Carasco.

Stesso percorso del ritorno (dal parcheggio percorrerà via Casali senza transitare dal centro di Carasco per proseguire verso Graveglia – San Salvatore – Lavagna e raggiungere Chiavari). Oggi 24 dicembre entrerà in vigore l’orario non scolastico fino sabato 9 gennaio 2022. ABov