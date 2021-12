Santa Margherita, Amt bus gratuiti per i residenti over 70

Santa Margherita Ligure, accordo tra il Comune e Amt per bus gratuiti per i residenti over 70; tutto l’anno 2022 su tutte le linee (Genova città esclusa)

Amt, bus gratuiti per i residenti over 70 e sostenibilità ambientale e qualità della vita. Un azione sociale verso una fascia di popolazione anziana con difficoltà, talvolta, a utilizzare mezzi privati. Temi, quelli ambientali, che Santa Margherita Ligure in questi anni ha promosso e sviluppato attraverso progetti concreti. Conquiste come il superamento dell’80% di raccolta differenziata. La messa al bando dalle spiagge dei mozziconi di sigaretta. L’ottenimento e il mantenimento della Bandiera Blu e Lilla. L’acquisto e l’impiego di panne antinquinamento marino per citarne alcuni.



Ecco che il regalo di Natale 2021 che l’Amministrazione mette sotto l’albero per i residenti che hanno compiuto 70 anni (compresi) diventa un gesto concreto che la nostra collettività. Tutto questo per la salvaguardia dell’ambiente e il contrasto del cambiamento climatico. Nonché per agevolare la mobilità pubblica sul territorio. A ciò si aggiunge l’obiettivo sociale di offrire la possibilità di muoversi alle persone di quella fascia di età non dotate di patente o di autovettura.



Dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2022 i sammargheritesi che hanno compiuto 70 anni (compresi), circa un quarto della popolazione (2.258 persone), potranno viaggiare gratuitamente. Sette giorni su sette e 24 ore su 24 su tutti i bus e tutte le tratte della provincia di Genova. In pratica sul territorio l’Amt ad esclusione quindi del capoluogo ligure (ma potranno raggiungerlo partendo da Santa Margherita Ligure).

Si tratta di un provvedimento proposto dal Sindaco Paolo Donadoni e concordato negli aspetti economici e operativi con AMT.

«Santa Margherita Ligure prosegue il suo percorso di buone pratiche a favore del nostro ambiente. – Spiega il Sindaco Donadoni. – A cominciare dalla fascia più anziana della popolazione, incentiviamo l’utilizzo del mezzo pubblico a discapito del mezzo privato e contribuiamo a ridurre l’immissione di Co2 in atmosfera. Un gesto concreto che il Comune di Santa Margherita Ligure, in sinergia con Amt, compie per la salvaguardia dell’ambiente; la mobilità sostenibile, l’incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici e il contrasto del cambiamento climatico. Ringrazio Amt, in particolare il presidente Marco Beltrami, per avere accolto la nostra proposta e dimostrato attenzione verso la nostra comunità. Insieme stiamo lavorando per promuovere la mobilità pubblica; tutti i benefici collaterali, con un’azienda in corso di rinnovamento che si sta proiettando verso il futuro».



«In un periodo in cui siamo stati troppo in casa, troppo isolati, è molto bella questa iniziativa voluta dal Comune di Santa Margherita Ligure; per favorire la mobilità delle persone sopra i 70 anni. – Dichiara Marco Beltrami, Presidente Amt. – Con il Sindaco e le strutture comunali abbiamo sviluppato in piena collaborazione; un progetto originale distintivo e sostenibile che pone Santa Margherita Ligure all’avanguardia nel disegnare nuovi modelli di fruizione della realtà urbana e del territorio circostante».



La piena operatività si avrà nelle prossime settimane; quando a tutti i cittadini sopra i 70 anni verrà fornito il CityPass Amt secondo modalità in seguito meglio comunicate. Per il mese di gennaio sarà sufficiente mostrare in fase di controllo un documento di identità. ABov