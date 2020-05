A Carasco misurazione della temperatura ai clienti

Al Centro Commerciale I Leudi di Carasco per tutti i clienti la misurazione della temperatura corporea effettuata in entrambe le entrate

” Avevamo già sperimentato la procedura – spiega Alice Pini, direttore del Centro Commerciale del circuito Coop Liguria -. Nessuno oggi ha riportato temperatura oltre o pari a 37.5. E tutta la clientela ha apprezzato questo servizio che garantisce più sicurezza per tutti e che continuerà nei prossimi giorni”.

All’interno del Centro Commerciale diverse le procedure per agevolare l’accesso ai Leudi e l’organizzazione in modo ordinato delle code con il mantenimento delle distanze di sicurezza.

” Insieme alla misurazione delle temperatura corporea – prosegue Alice Pini- vengono consegnati i guanti se le persone ne sono sprovviste, oppure richiesto di igienizzare i loro. A tutti si raccomanda di tenere sempre la mascherina in modo corretto”.