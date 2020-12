Cappotta con l’auto e finisce in un giardino di casa. Due spezzini con lievi ferite

Un giovane automobilista spezzino la notte scorsa ha perso il controllo della vettura sulla quale stava viaggiando con un coetaneo.

L’auto ha capottato ed è finita nel giardino di una casa di via Piano a Beverino. Un ragazzo stava guidando la propria auto in direzione Cavanella Vara quando, per cause non ancora accertate, in prossimità di una curva ne ha perso il controllo, andandosi a ribaltare e finendo all’interno del giardino di un’abitazione privata.

I due sono riusciti a uscire dall’auto autonomamente con lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Spezia, che hanno provveduto con l’autogru al recupero dell’autovettura e alla messa in sicurezza del luogo dove si è verificato l’incidente.

Presenti anche i sanitari il 118, carabinieri e agenti di Polizia.